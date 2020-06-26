法官聲請的黨產條例釋憲案，婦聯會具狀要求許宗力及黃瑞明、蔡宗珍大法官迴避審理，外傳大法官只2小時即駁回，司法院大法官澄清，雖然婦聯會不是當事人不能聲請，但迴避審查已另案經全體大法官2天審查決議駁回，沒有2小時就駁回婦聯會聲請一事。

司法院大法官表示，本件聲請案之聲請人為台北高等行政法院法官，依法律規定聲請解釋案之當事人始得聲請大法官迴避，國民黨、國發會及中央投資公司、婦聯會等，並非本件釋憲案當事人，依法不得聲請。

司法院大法官指出，國民黨等從今年6月18日起，就以大法官的配偶曾參與黨產條例立法過程，或曾就該條例表示法律見解，或曾就相關問題表示法律見解等，先後聲請黃瑞明、蔡宗珍、許志雄及許宗力大法官，迴避審理。

司法院表示，國民黨等聲請雖不合法，但大法官仍有確認其等所主張之迴避事由情形及確認被聲請迴避大法官意見之必要，於是陸續在6月22日上午、及6月24日下午審查會先後決議，婦聯會的陳報狀在24日下午審查會結束前到院，並即經大法官提出討論。

大法官表示，婦聯會的釋憲陳報狀所主張應迴避之大法官或其迴避事由，大法官應否迴避之判斷標準及應適用之法律，與前已決議者共通，大法官乃延長審查會續為評議，迄做成決議駁回其聲請後始散會，非報載大法官僅2小時即駁回迴避聲請。

(中時 )