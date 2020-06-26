中央流行疫情指揮中心24日表示，日官方通報一名20多歲日本女學生，於機場入境時被檢驗出新冠肺炎陽性確診，震撼全國。這也讓前高雄市心聞局長鄭照新感嘆，現在許多專家要求我國有必要時行普篩，對照前高雄市長韓國瑜提出抗體篩檢補助，卻被民進黨轟是恐嚇市民，請問現在那些市議員去哪裡了？
鄭照新在臉書發文表示，如同他之前所述，主觀的情緒會遠離，客觀的數字會留下，當時的韓國瑜市長，為了體恤第一線醫護人員需求，主動提出提供抗體篩檢補助，被諷刺是「封城秀急」，大量網軍不斷抹黑韓市長要「普篩恐嚇市民」
鄭照新感嘆，這些民進黨團的議員們（其實不只），（歡迎大家幫忙google當時是那幾位，更歡迎大家把這篇報導直接貼去詢問這些議員說法，給高雄一個交代），一個個說擴大篩檢的不對，如今專家們振振有詞說曾經提議小型普篩，議員們都到那裡去了？覺青呢？愛高雄的we care呢？鄭照新強調，「謊言經不起時間的考驗，公道終將來臨」！
文章來源：鄭照新臉書
(中時電子報)
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