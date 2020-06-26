2015年八仙塵燃事件造成484人受傷，5年來陽光基金會提供404名傷者生心理重建及發展性服務，其中設在台中的「中部地區燒燙傷重建中心」，幫助八仙塵燃傷者及中、彰、投、苗、雲林等地區燒燙傷者生心理重建，迄今服務200多名傷友，但當時市府所募金額僅供重建中心營運6年，陽光基金會盼政府能持續編列預算支持營運，讓中部地區傷友免去離鄉背井北上重建之苦。

陽光基金會表示，陽光基金會提供八仙塵燃事件的404名傷者生心理重建及發展性服務，多數傷者已重返職場與校園，其中310人穩定就業、54人就學，並有5名持續生理、心理重建。

「中部地區燒燙傷重建中心」是中台灣第一所公辦民營、專為燒燙傷患者服務的全方位生心理重建服務中心，2015年11月成立迄今已服務逾200名傷友，當時市府募得金額僅供重建中心營運6年，陽光基金會盼日後長期運作上，政府能持續編列預算支持。

中部地區傷友不必旅途勞頓到台北重建之苦，因為在台中市設立的「中部地區燒燙傷重建中心」陸續服務超過200多名傷友，其中有全身受傷面積達80％燒傷者，傷友接受服務的時間平均為3.7年。

陽光基金會中區中心主任劉淑翎表示，「中部地區燒燙傷重建中心」成立後，每年服務人數成長兩成，顯見燒燙傷者在地服務的需求，漫長艱辛的復健歷程，台中市府持續關照託付陽光基金會整合復健、社工、心理、就業的專業服務團隊與傷友一起努力，讓傷友復健不中斷，順利回歸生活、職場或學校。

陽光基金會期許未來能持續為中部地區燒傷患者提供即時、可近性的生活重建服務，讓傷友能在家鄉親友的支持下安心復健，不需北上也能獲得全程完善的在地服務。

陽光基金會指出，八仙傷友中，一名27歲的八仙傷友，當初為救人跌入粉塵，造成全身2至3度70％面積燒傷，長達五個月每天從苗栗搭火車到台中再轉公車到「中部地區燒燙傷重建中心」。

「每次在陽光復健都痛徹心扉，我告訴自己，痛代表我還活著、還能進步。」這名八仙傷友歷經一年八個月辛苦重建歷程，更因復健期間遇到許多因職災燒傷傷友，讓他深感職業安全重要，現已完成復建，並於中科園區擔任職業安全衛生工程師。

另名因工作場所氣爆，造成全身49％深2-3度燒傷的51歲小林，這場意外傷及臉部及四肢，左手因燒傷嚴重手指截肢，出院後來到「中部地區燒燙傷重建中心」，復健時看到其他傷友的堅持努力，給予他很大的支持與鼓舞，社工提供的支持關懷、職災資源連結，以及治療師提供的專業衛教與復健訓練，穩定小林與家屬在重建期的不安與徬徨。

小林歷經5次重建手術，復健有成重回職場，兩年多的辛苦重建期，他感謝太太、親友及陽光的陪伴與支持，很感謝「中部地區燒燙傷重建中心」，讓傷友能有專業重建場所，彼此鼓勵向前邁進，重新回歸生活。

「一個人做復健也許乏味無趣，但一群人一起做復健，就會激盪出有趣的火花」，傷友們談論身上的疤痕、討論壓力衣的樣式、分享自己完成某項不可能的復健任務，彼此加油打氣，偶爾完成復健的「畢業」傷友回來探望，鼓勵新傷友度過漫長燒傷復健期，陽光基金會執行長舒靜嫻強調，「中部地區燒燙傷重建中心」每年辦理燒傷聯繫會議及研討會，整合在地政府、醫院、社福等資源，攜手協助燒燙傷者，中部地區因八仙善款而有專業健全的定點復健服務中心，盼政府與民間能持續給予支持，讓中部地區燒燙傷重建中心能繼續立足中台灣。

(中時 )