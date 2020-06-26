台灣肝病權威、中研院院士陳定信日前胰臟癌病逝，享壽76歲敬悼；副總統賴清德今在臉書悼念陳定信；賴清德說，陳定信生前最掛念的2025年臺灣肝病能夠完全獲控制的目標，我們也會盡最大努力來完成。

賴清德強調，「上醫醫國」就是陳定信院士一生最佳寫照，「他放棄國外高薪，義無反顧留在臺灣，專注研究，貢獻所長，扭轉臺灣人長期受肝病之苦的命運，令人感念」。

賴清德今在臉書指出，聽聞陳定信院士離世，感到不捨與難過，這是國際醫界重大損失，願其家人節哀保重。

他說，陳定信院士盡畢身之力，致力於肝炎防治研究，揭開慢性肝炎、肝硬化演變到肝癌的致病因素，並力促新生兒全面施打B肝疫苗，讓臺灣B型肝炎帶原率從16％降至2％，慢性肝病及肝硬化，也從十大死因第6名逐步下降。

賴清德表示，以堅定信念拚搏肝炎防治半世紀，並且不斷提攜後進，陳定信院士的精神是臺灣醫療經驗傳承和典範。

(中時 )