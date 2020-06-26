世界麵包冠軍吳寶春帶著家人一起出遊，到台南學甲「頑皮世界」野生動物園，和動物明星長頸鹿皮皮互動，皮皮在他面前展現超強親和力，連路旁民眾都笑說：「大師也被皮皮萌到了。」吳寶春這次自己開車載著家人從高雄到頑皮世界，原本大約1小時的路程，因出遊潮這次多花1倍時間才抵達，但這次經驗很特別，被長頸鹿一撒嬌，他立刻忘記塞車痛苦。

吳寶春覺得現在很少有這種和動物近距離互動的經驗，尤其是皮皮又乖又溫馴，願意讓他近距離餵食，甚至邊吃草邊在他身上撒嬌。個性低調的他說餵動物不緊張，但最緊張的是旁邊的民眾不只看動物明星皮皮，也全都盯著他看，讓他邊餵長頸鹿邊覺得很不好意思。

吳寶春餵長頸鹿。（三立提供）

吳寶春童年不乏跟動物互動的經驗，他小時候家裡比較破舊，連地板都是泥土地，還記得以前有次睡覺前要掀開棉的時候，發現有母貓躲在他家的棉被生了好幾隻小貓，這次近距離接觸讓他印象深刻。不只是動物，他現在看到有蚯蚓的地方都很感動，因為只要有蚯蚓就表示該處土質很好。

(中時 )