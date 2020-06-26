台南市政府勞工局今天上午10時至下午2時在國道一號南下新營服務區舉辦視障按摩體驗，圖中為勞工局長王鑫基。(台南市勞工局提供／曹婷婷台南傳真)

端午連假開車累了嗎？台南市政府勞工局今天上午10時至下午2時在國道一號南下新營服務區舉辦視障按摩體驗，現場由6位資深、技藝高超的視障按摩師免費為南下旅客紓壓按摩，希望讓更多民眾認同、支持視障按摩者。勞工局長王鑫基表示，今年受新冠肺炎疫情影響，為維持適當社交距離，視障按摩業者生計面臨極大衝擊，疫情穩定後，勞工局輔導視障按摩師重振就業市場。藉由活動推廣，贏得民眾認同。

王鑫基說，今年首場按摩體驗於上周六在南台科技大學就業博覽會登場，現場獲得廣大回響，期待之後陸續帶給視障按摩師更多工作機會及穩定的生活品質。目前台南市於27區有近100家視障按摩院及按摩小站，每個按摩師都受過專業訓練、持有證照，用專業技術、親民價格讓市民朋友享受頂壓按摩，鼓勵大家用行動支持視障按摩師。

長期參與視障按摩宣導活動的阿慧(化名)，因患有慢性青光眼，加上視力退化影響工作效率，離開職場後在親戚的服務店幫忙，後因視力近乎全盲，阿慧後來在友人鼓勵下報名參加勞工局開辦按摩職訓課程，每天從新營到台南市區上課，進行長達一年1600小時扎實訓練，結訓也考取按摩證照。

如今，阿慧除了經營個人按摩院，也多次參與勞工局主辦的按摩宣導活動，服務過程中阿慧和民眾聊天後發現許多人因為對於視障按摩院有所誤解導致不敢至按摩院消費，阿慧便用自身心路歷程來分享、以及專業的按摩手法和親切溫暖的笑容打破一般人對視障按摩的刻板印象。

王鑫基表示，藉由視障按摩宣導會，不僅能夠讓民眾對於視障按摩有更多的認識，也能夠讓視障按摩師走出按摩院並主動出擊，對於視障者而言，按摩不僅只是工作，更能夠穩定生活，並透過客人的正向回饋獲得成就感，對按摩師而言都是珍貴的人生價值。

(中時 )