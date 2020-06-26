新冠肺炎疫情不止，台灣近日接獲日本官方通知，從台灣返日的女學生驗出感染新冠肺炎病毒，但無症狀；新北市長侯友宜26日出席淡水區捐贈儀式，面對媒體詢問，整個台灣和日本學生的情況，會不會覺得太早解封？侯回應，防疫依舊要在新型態安全生活模式下做好。

侯友宜表示，日本女生回到日本被檢驗出來無症狀確診，確實再三提醒我們，防疫還是在新型態的安全生活模式底下把它做好，隨時要提醒自己疫情還沒有過，全球疫情並沒有舒緩，這幾天假期還是要透過區公所，衛生單位、指揮中心，隨時保持優先作戰的準備。

(中時 )