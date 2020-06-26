109年度客語能力中級暨中高級認證，即日起至8月10日報名，認證日期為10月24日，苗栗縣政府為鼓勵縣民報考，祭出擴大獎勵措施，通過中級者核發獎勵金1000元，中高級者1500元，另外，文觀局將在7月17日起開辦免費研習課程，重量級師資加入，邀請大家「共下來講客」。

多一種語言就是多一種能力，苗栗縣客家人口占65％，縣府努力推動客語為通行語計畫，營造「講客也會通」的友善環境，為提高縣民客語能力，鼓勵報考客語能力認證，今年訂定客語能力認證獎勵計畫，擴大獎勵範圍，凡設籍苗栗縣的民眾通過中級認證每名核發1000元、中高級合格者核發1500元。

文觀局客家事務科指出，去年僅獎勵中高級合格者每人1000元，共54人獲獎，今年提高中高級獎勵金至1500元，並擴大獎勵至中級合格者；簡章規定2001年10月24日（含）以後出生者免報名費，一般身分者報名費250元，沒報考或通過初級者，也可逕行報名中級暨中高級，鼓勵縣民踴躍報考

另外，7月17日至10月16日，每周五下午1時30分至4時30分，在文觀局會議室開辦「109年度客語能力中級暨中高級認證」研習班，聘請徐清明、楊政男、龔萬灶、徐煥昇及徐敏莉老師授課，開放民眾共下來上課，課程無需報名費，報名請洽客家事務科楊先生037-352-961分機313。

(中時 )