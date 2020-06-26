由青年創業家陳袽琪所創辦的「優思資文創設計股份有限公司」日前正式登上創櫃板，成為台中市政府經發局「創櫃板登錄輔導」第11家成功登板的企業。經發局將持續透過地方型SBIR、創櫃板等多項資源挹注，提升在地新創產業競爭力

，展現市府加值輔導成果。

經發局指出，優思資文創設計服務範圍涵蓋資訊、文創、設計，並以政府科專計畫業務客戶為主軸，再延伸至設計整合服務，經營短短4年，即於106年獲市府創新創意推薦、今年3月完成增資1660萬，並於6月初登上櫃買中心創櫃板，成為文創業在疫情過後，首發登板的「小而美」企業。該公司一條龍規劃政府補助資源及品牌電商形象建構兩大服務，成為這次受推薦登上創櫃板的重要因素。

旗下除擁有「kies thee」台灣精品茶、40年台中在地老字號「元園廖媽媽客家菜」等自有品牌，更跨領域為客戶提供異業結合、智慧及數位轉型發展服務，積極推動各產業客戶整合行銷能量、升級品牌形象。

經發局長張峯源說，創櫃板是企業進入資本市場的重要跳板，為落實市長盧秀燕「青秀台中」政策，經發局推動多項輔導計畫，設置青創夢想家專案辦公室，提供SBIR研發補助

、創櫃板推薦、青年創業貸款、募集100強業師團、舉辦媒合交流活動等，給予青年創業上最直接的協助，更多創新創業輔導資源。

(中時 )