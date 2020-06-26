籃網球星杜蘭特這番不願參加復賽說法，根本像是「脫褲子放屁」！早就宣告因為腿傷尚未痊癒導致本季報銷的杜蘭特，如今為了力挺好友兼隊友厄文的不該參加復賽言論，杜蘭特說：「我現在的感覺是，就算我恢復健康，也不參加復賽。」

「因為現在美國本土出現太多確診新冠肺炎病例，也造成當前形勢出現太多的變數了，一切都變得難以預測，」杜蘭特表示，「這種情況看起來很瘋狂，我知道現在我用講出口很容易，畢竟我受傷沒法打了，但我真的不會前往奧蘭多！」

只是杜蘭特明顯陷入想要支持厄文罷賽，卻又擔心反對罷賽引發外界撻伐，他的說法隨即趨於保留，「如果隊友們感覺整體狀況很安全可以出賽，那也沒關係，我支持他們，但假如他們認為不應該去打，或感覺不安全，我也支持他們。」

「我還是跟著全隊走，如果大家認為這樣對團隊比較好，我都可以接受，」先前坦承自己感染新冠肺炎的杜蘭特說，「如果是我，我會按兵不動，我會跟大家溝通，且諮詢身邊友人，但我的直覺告訴我，不管怎麼樣我都不應該參加復賽。」

(中時 )