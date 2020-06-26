高雄市長補選，外界認為民眾黨企圖吸收知識藍選票，把國民黨幹掉當老二。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲26日表示，選舉當然要選第一名，變第一前要先當第二，民進黨這次算是基礎雄厚，對民眾黨會是很困難的選舉，不過還是會全力以赴。

柯文哲今參加台北結婚購物節，面對外界認為民眾黨企圖吸收知識藍選票，打算幹掉國民黨當老二，他表示，選舉當然是要選第一名，變成第一前一定要當第二再衝第一，選舉剩下50天，民進黨這次算基礎比較雄厚，畢竟民進黨在高雄執政那麼久，這是很困難的選舉，不過，還是會全力以赴。

由於民眾黨參選人、高市議員吳益政遭質疑帶職參選，違背民眾黨立場。柯文哲指出，台灣每2年一次選舉，所以一定會遇到很多議員要選立委或立委要選縣市首長的情形，這個案子會被拿出來，最被突顯的就是前高雄市長韓國瑜的案子，韓也付出慘痛代價。

柯文哲強調，這個問題他主張還是要法制化，訂定法律明文規定，因為這種事情會一再出現，民眾黨在立法院也有立委，這是嚴肅問題必須拿出來討論。

(中時 )