民眾滿載而歸，開心秀出戰利品。（陳淑娥攝）

民眾在起跑線上摩拳擦掌。（陳淑娥攝）

民眾爬上荔枝樹搶摘荔枝。（陳淑娥攝）

民眾衝向荔枝樹大顯身手摘荔枝。（陳淑娥攝）

摘星山莊館長黃信彰希望透過活動讓大家更認識文化資產的珍貴。 （陳淑娥攝）

市議員王立任也小露一手摘荔枝。（陳淑娥攝）

台中市潭子摘星山莊園內2棵百年荔枝樹今年果實纍纍，26日特地舉辦搶摘荔枝比賽，300人從起跑線全力衝向荔枝樹，大顯身手摘荔枝，限時15分鐘，還有奶奶跟爸爸顧著摘荔枝，小朋友哭著找爸爸，現場熱鬧非凡，民眾開心滿載而歸。

摘星山莊館長黃信彰表示，許多小朋友不知道荔枝長在樹上，透過摘荔枝活動讓親子同樂，也讓孩子知道飲水思源道理，並在這150年歷史的莊園中，更加認識文化資產的珍貴。

市議員王立任表示，摘星山莊是古蹟再利用的指標，非常高興活化成功，民眾熱中參與活動，有助於台中市的古蹟保存。

「2020 荔夏約定－樂來樂愛你」今天在摘星山莊舉行，現場吸引逾300人參加，大小朋友在起跑線摩拳擦掌，大伙一起衝向百年荔枝樹，相中大有紅的荔枝狂摘入袋，還有人數下摘不夠，爬到樹上大顯身手，還有家長忙著搶摘荔枝，小朋友走失哭著找爸爸。

摘星山莊指出，摘星山莊於 108 年度榮獲文化部評鑑為全國最優選文化館舍，為中台灣地區唯一獲獎單位，擁有古蹟莊園餐廳、文創商家及多項展覽活動，為社團參訪、工會聚餐、旅遊首選及親子同遊好地點。

「2020 荔夏約定－樂來樂愛你」活動邀請潭子區大豐社區發展協會製作荔枝飲品與粽子、阿道夫薩克斯風樂團演奏以及華山基金會潭子站進行公益市集攤位擺設，是一結合音樂、美食與公益的多元性藝文活動。

(中時 )