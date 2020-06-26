「E奶名媛」胡嘉嘉過去曾和李進良、陳俊生傳緋聞，今(26日)驚傳她酒後返家不幸身亡，享年41歲。而胡嘉嘉過去就是話題女王，去年她被捲入租屋糾紛，因欠房租被房東在鞋櫃上潑糞，還遭兩名陌生男闖空宅，而當時她正裸睡，女兒在洗澡，嚇到尖叫。

胡嘉嘉過去爭議話題不斷，去年她被房東爆料積欠每月2萬5千元的房租，她反控房東不僅拒絕歸還押金，以言語恐嚇，還疑在她家鞋櫃上潑狗屎，多雙價值約10萬元的名牌鞋全毀，後來事情越演越烈，還鬧出闖空門案件。

胡嘉嘉控訴，某天她正在家中裸睡，女兒在浴室洗澡，一瞬間闖進兩位陌生男子，讓女兒嚇到尖叫，細看才發現其中一男是房東的丈夫，胡嘉嘉急忙包著棉被上前理論，房東的先生則說是帶朋友看屋，所以自行用備份鑰匙開門，讓胡嘉嘉超級心疼女兒被嚇壞，揚言要申請保護令。

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(中時電子報)