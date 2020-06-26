台電台中火力發現廠24日重啟2號機組點火，引發爭議，台中市府接連兩天前往稽查，繼首日確定2號機開機、開罰200萬，昨又確認中火投煤併聯發電、決定依《空汙法》開罰最高2000萬元，下周一併將召開相關程序、依法函送負責人。

台中市府指出，台電24日下午宣布晚間7典將重啟中火2號機組，環保局人員當晚9點半派員稽查，果然發現2號機的鍋爐已以柴油點火燃燒預熱，當時溫度達260多度，但尚未燒煤發電，根據其違規情節裁罰200萬，並要求中火力即停工。

市府強調，環保局稽查人員25日下午再到中火稽查，發現台電不但未關閉2號機，更於下午4點開始投煤併聯發電，根據公開攻占的發電資料顯示，2號機發電量達10％，考量其違規事證明確，今確定依違反《空汙法》重罰最高2000萬元。

中市府指出，根據《空汙法》第56條、公私場所不遵行主管機關停工或停業命令的規定，將可移送實質上執行董事業務或實質控制公司之人事，市府將儘速釐清下令違法開機者為何人，最快周依確定行政流程後，將相關事證函送地檢署偵辦。

(中時 )