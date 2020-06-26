端午節連續假期第2天，國道路況較前日舒緩，西部國道幾處易壅塞路段上午仍有零星車潮，至中午已恢復順暢，昨天塞爆的國道5號，今從清晨開始壅塞，預估塞到下午4時疏解。高公局提醒，下午國5會有一波提前北返潮，預估會從下午3時塞到晚間10時。

對於昨日國5塞爆，高公局表示接下來會再加強匝道儀控，保持主線暢通是最高原則，如果雪隧太擁擠，就會管制平面車流，但這不代表不會顧及平面道路狀況，會在兩者取得平衡，盡量讓市區不要回堵太嚴重。

高公局指出，連假這幾天都有高乘載管制，根據相關法規，高乘載需要提前公告，不能隨意拉長管制時間。根據以往經驗，到宜蘭地區旅遊的民眾，都有提前北返的準備，因此4天連假，從今天就會先有北返車流，收假日反而較不塞，所以高公局才在最後一天上午延長國道免收費時段，鼓勵大家多使用離峰時段上路。

明日車潮將以北返為主，國道幾條易壅塞路段包括國1圓山至大華系統、西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統，其中國5的行車時間約是平日的7倍，其餘路段行車時間則為平日的3至4倍。

(中時 )