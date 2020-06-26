央視新聞報導，當地時間6月25日，華為公司正式宣佈其位於劍橋園區的第一期規劃已經獲批，主要用於光電子的研發與製造。華為劍橋園區位於高科技企業雲集的英國劍橋「硅沼」腹地。一期規劃用地9英畝，建築面積達50000平方米，計劃投資規模10億英鎊，預計將帶來400多個工作崗位，落成後將成為華為海外光電子業務總部。這項投資將促進該區域高科技產業發展，進一步鞏固劍橋作為全球創新中心的地位。

英國南劍橋郡區議會於25日召開遠程建設規劃會，批准了華為研發中心的建設規劃。南劍橋郡建設規劃會主席約翰·巴切洛表示，該項目建設方案符合當地建築法規，將創造數百個就業崗位，推動當地基礎設施的建設，為該地區帶來巨大的經濟效益。

南劍橋郡區議員布賴恩·米爾恩斯也表示贊成，他認為華為與地方政府充分溝通，吸取了各方提出的建議。該研發中心的建設對劍橋地區甚至整個國家都有重要意義，該地區將從該項目中受益。

該項目規劃經歷3年多時間。2017年，華為開始為光電子研發與製造基地選址，2018年完成500英畝南劍橋郡新址的購買。2019年初啟動規劃申請流程。這裡原是文具企業Spicers位於索斯頓以西的造紙廠和生產基地。今年是華為進入英國市場的第20年，該公司目前在英國擁有1600名員工。

華為公司稱，首期項目將聚焦光器件和光模塊的研發、製造。通過集研發製造功能一體，以加速產品研發和商業化進程，更高效地將產品推向市場。光電子技術是光纖通信系統的一項關鍵技術，華為在英國的這項重大投資旨在推動相關技術應用於全球數據中心和網絡基礎設施。

華為副總裁張建崗表示，英國具有開放的市場環境和一流的人才，因此華為選擇在劍橋建設光電子業務的研發、製造基地。華為計劃將其打造成英國領先的產學研一體的光電子研究創新平台，推動光通信技術的發展和全球應用。華為將依託該基地繼續加強與高校和研究機構的合作，支撐英國的「工業戰略」，助力英國光電子技術持續領先，促進「英國技術」在全球的應用。

近期，美國為打壓華為對英國持續施壓，要求英國全面拒絕華為參與5G建設，華為在英國建設研發中心也引來美國的不滿。據英國《泰晤士報》報道，美國負責經濟增長、能源和環境的副國務卿基斯·克拉奇警告英國走上了「下坡路」，指責華為涉嫌竊取他國的技術和知識產權。

華為副總裁張建崗表示，英國研發中心將僅專注於光電子的研發與製造。這是華為三年前設想的，與美國最近的任何行動都沒有關係。關於該項目違反美國不合理制裁的任何提法，都是不負責任和不正確的。

(中時 )