高市補選輔選李眉蓁？ 侯5句話回應 13:332020/06/26 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市補選輔選李眉蓁？侯（右2）5句話回應（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長補選由民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政「三腳督」對決；新北市長侯友宜26日面對媒體詢問，是否南下為藍營李眉蓁輔選？侯5句話回應，「其實我現在是新北市長的角色，我一定先把市政做好，在我能夠幫忙的，我不會忘了我自己是黨員的角色，我會盡全力地做好」。 (中時 ) #市長 #新北 #北市長 #角色 #輔選 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄市長補選 陳揮文竟要投陳其邁 謝震武愣住驚問：為什麼？ - 政治 林佳龍驚天一句話 他預見韓國瑜東山再起之機 - 政治 許崑源生前3句話評價黃捷？李眉蓁爆真相太嚇人…. - 政治 陳時中的「零確診」遭狠打臉！？王尚智看出日本的警告 - 政治 獨家》大家嘸離開！千人韓家軍將陪韓國瑜弔唁議長 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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