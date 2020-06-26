高雄市長補選由民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨吳益政「三腳督」對決；新北市長侯友宜26日面對媒體詢問，是否南下為藍營李眉蓁輔選？侯5句話回應，「其實我現在是新北市長的角色，我一定先把市政做好，在我能夠幫忙的，我不會忘了我自己是黨員的角色，我會盡全力地做好」。

(中時 )