隨著全球確診數第5高的英國也逐漸放寬防疫管制，當地民眾也開始「報復性出遊」，在今年迄今最熱的一天，將近50萬民眾湧入英南部海濱城市伯恩茅斯，這一幕令當地官員嚇傻眼，不僅被迫發布「重大事件」，英衛生大臣韓考克甚至警告民眾，如果民眾忽略保持社交距離，將關閉海灘並請他們離開。

成千上萬民眾湧入多塞特郡內第一大鎮伯恩茅斯（Bournemouth）後，迫使當局發布「重大事件」。

據英《每日郵報》指出，成千上萬民眾湧入多塞特郡內第一大鎮伯恩茅斯（Bournemouth）後，迫使當局封閉道路，而這個著名的美麗海灘景點也隨處可見年輕的狂歡者們無視保持社交距離、醉漢們大打出手，以及遍地可見隨意亂丟的垃圾。

宣告「重大事件」後，波茅斯、基督城及普爾聯合區議會（BCP Council）領袖史雷德（Vikki Slade）說，波茅斯尚未準備好迎接那麼多遊客，呼籲大家不要來，並表示即使已竭盡所能提供服務，試著維護每個人的安全，但仍對如此多民眾不負責任的行為和舉動，感到震驚。宣告「重大事件」可讓當局投入更多資源，包括警力。

另外，倫敦南部的布里克斯頓（Brixton）24日晚也出現民眾無視警告，在街上公開派，並與警方發生暴力衝突。警方擔心在下月的「超級星期六」，也就是預計全國酒吧與餐廳恢復營運的4日，恐會有更大規模的酒醉動亂。

而英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）也警告民眾，不要讓英國當前防疫成效毀於一夕，並表示如果伯恩茅斯與其他熱點再出現類似情況，他將下令關閉海灘。並表示「我的確有權如此，先前之所以不願意下令是因為人們在封城時期確實經歷過一段難關，我希望每一人都能享受陽光，但關鍵是人們仍須遵守規定」。

(中時電子報)