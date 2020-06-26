日本女學生疑在台染疫，不少專家認為應進行社區普篩，但中央流行疫情指揮中心認為沒必要。台北市長柯文哲26日指出，台灣新冠肺炎盛行率、發生率低，在這種很低的狀態下做大量篩檢，科學上是不合理的。

柯文哲今早參加台北結婚購物節開幕，被問及衛福部長陳時中不敢擴大篩檢，柯表示，日本女學生的案例，就算他懂醫學也覺得滿奇怪的，到底是在哪裡感染的，但沒有擴大篩檢，這是有公衛基礎的，因為台灣盛行率、發生率很低，這種很低的狀態下做大量篩檢，在科學上是不合理的，目前沒有做大量篩檢，在公衛科學的角度上是站得住腳的，沒什麼好批評。

由於日前傳出日本女學生染疫疑似本土個案，有人認為政府太早解封，柯文哲指出，台灣不要幻想沒有本土感染，因為很簡單，目前全世界大概每天10到12萬新增病例，現在是台灣要進入夏季了，好像威脅比較少，到11月看看，一定捲土重來的。

今天柯文哲參加活動未戴口罩也引發關注，他說，這個是較合理的風險，「如果你們看到我戴就是要戴的時候，我們自己會判斷。」

(中時 )