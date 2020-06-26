何嘉文26日錄衛視中文台《一袋女王》，她去年11月因擔心北農水果承銷商的父親退休後，品牌也跟著消失，所以與老公接手何爸的水果承銷事業。疫情影響各行各業，但在這波衝擊中，她家水果業績反而逆勢成長，還因端午節進口水果全缺貨，她打電話給進口商老闆叫貨，對方竟無奈表示：「妳怎麼又打來。」

何嘉文承接父業，預計父親節當天將水果承銷事業，擴展到網路行銷，以此做為父親節禮物送給老爸，她笑稱生意太好，原先打算退休的父親擔心夫妻倆忙不過來，乾脆與弟弟一起幫忙他們賣水果。雖然疫情搗亂下，自家水果業績依舊好，但她也坦言，受疫情衝擊，進口水果得搭飛機來台，而本地水果則因疫情無法外銷，所以她逆勢操作，集中火力在台灣本地水果，希望可以幫忙農友度過難關。

何嘉文曝近況。（衛視中文台提供）

何嘉文自封「水果千金」，她每早戴口罩在果菜市場叫賣，本以為素顏又戴口罩不會被認出來，沒想到因為獨特嗓音，很多民眾都特地回來跟她買水果，若是市場攤商沒看到她，還會詢問何爸：「你家千金怎麼沒來啊？」讓何爸見識女兒的魅力。她賣水果之餘，不忘發揮惜食精神，遇到賣相差的水果會分送給市場較辛苦的叔叔、阿姨，或是送到孤兒院。

(中時 )