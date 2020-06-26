【現場直播】日籍女學生接觸者檢驗結果出爐，疾管署疫情中心召開臨時記者會說明最新情形

日本女學生從台灣返國後，確診新冠肺炎，接獲日方通知後，指揮中心匡列123名接觸者採檢，而昨（25日）晚間已完成109件檢體採檢，結果全數為陰性，至於剩下的14位接觸者的採檢結果，指揮中心今宣布，全數為陰性。

指揮中心發言人莊人祥指出，日本女學生絕對不是在近期感染的，甚至可以在1、2個月之前，或者是在更久前感染的。他進一步解釋，有兩個可能原因，這位女學生可能是偽陽性，也可能是在台灣感染，不過他2月底也是從國外過來，但仍不能排除是從台灣感染的。

莊人祥表示，後來有與這位同學連繫，都沒有去過KTV、夜店，只有偶爾出去吃飯，但如果跟她近距離接觸的朋友都沒驗到，那麼其他人也不太可能被感染。

台大公衛學院院長詹長權表示，台灣採被動式採檢，可能會讓無症狀感染者被漏掉，因此是否要擴大採檢，或是多採幾次過濾掉偽陽性、偽陰性的可能？對此莊人祥回應，每天160-170的量，我們並沒有所謂採檢量較低，韓國也才90左右。

莊人祥指出，就這個案例來看，接觸者都是陰性的原因有二，可能是因為這位女學生是偽陽性，那就能很好解釋，周遭的接觸者都是陰性，但若這個案例是弱陽性，他身邊的接觸者就很有可能已經被感染過，因為這位學生很少對外接觸，從2月底到現在，我們所框列的123人都是他的密切接觸者，因此等到做了血清檢測之後，就能知到更準確的答案。

(中時電子報)