民進黨高雄市長參選人陳其邁拋出體育政見，強調若當選市長，他將廣設國民運動中心，也會補助運動中心夜間管理費與電費，盼能讓更多市民可以就近運動。（林雅惠攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁拋出體育政見。（林雅惠攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁端午連假選舉行程滿檔，26日一大早先到高雄市大社區觀音山拜票，之後到大社果菜市場掃街拜票，及前往大社保安宮、青雲宮參拜，下午將前往美濃參加拔野蓮及田園音樂會漂漂河等行程，面對國民黨參選人李眉蓁關心運動產業發展，陳其邁也拋出體育政見，強調若當選市長，他將廣設國民運動中心，也會補助運動中心夜間管理費與電費，盼能讓更多市民可以就近運動。

陳其邁表示，高雄天氣很熱，他若當選高雄市長，會廣設國民運動中心，至少在這幾年超過10個以上，利用這些公共空間、閒置的公有建築來改建；其次過去他當代理市長時把校園打開，圍牆打掉，運動人口增加很多，但夜間照明設備不足，他希望未來晚上電費或場地管理費由市政府負擔，讓更多市民可以就近在社區到學校運動；另外，高雄很多運動設施比較老舊，像一些游泳池，他希望能夠快速地更新。高雄是海洋首都，他會大力來更新市立游泳池或相關的游泳設施，讓更多人喜歡玩水。

談到目前高雄青年就業問題，陳其邁表示，假如有機會當選市長，他一定會讓青年的就業改變，讓南北平衡，尤其像國際大廠的投資，也配合中央的「領航企業研發深耕計畫」，像國際大廠投資高雄的機會，讓高雄跟台南形成科技走廊，及對於傳統製造業的轉型升級，能夠成為高階的製造中心，這樣就會吸引更多的年輕人可以回到高雄工作，也可以創造更多的就業機會來改善高雄不僅是稅收或年輕人就業的問題。

至於民眾黨提名吳益政，台北市長柯文哲可能會南下輔選，是否憂心衝擊年輕選票？陳其邁表示，市長選舉就是政策辯論跟比較，他長期對於進步的議題，像反送中等都有堅持，也都跟社會改革站在一起，很多年輕朋友都非常了解他。

而針對高雄市長補選呈現藍、綠、白「三腳督」戰局，外界認為，雖然「藍白合作」破局，但在「藍白對抗」、互相拉抬聲勢下，民進黨的陳其邁有被邊緣化的可能。對此，陳其邁說，國民黨參選人李眉蓁宣稱要把「韓團隊」找回來，無異是把罷免投票沒收，他認為高雄市民期待的是新的開始，他相信自己有魄力、執行力，市民在面對一個新的選擇時，要選擇一個有魄力、有執行力的市長來解決市政的問題，這場選舉是市政新的起點，而不是回到罷韓投票前的原點。

另對於台船公司爆發勞資爭議，工會將北上經濟部抗議，至今無平息跡象，是否衝擊他參選高雄市長選情？陳其邁表示，「希望勞資雙方都可以和解來解決這些問題」。

(中時 )