備受爭議的香港版《國安法》很有可能在6月底公布，將於7月15日開幕的香港書展可能成為該法案生效後香港的第一個大型文化展覽。本次展出的書籍是否會受到《國安法》影響而遭到審查成為關注焦點。

BBC報導，書展主辦方香港貿易發展局（簡稱：貿發局）昨日在新聞發佈會上被多次追問，如果到時國安法生效，是否要求敏感政治書籍下架。貿發局副總裁周啟良表示，局方不會預先審查書籍，而書商需「自律」，展出要在香港法律框架下進行。此話一出，即刻引起多方擔憂，是否在港版「國安法」通過後，書商將被迫進行自我政治審查。

香港以往被視為華語世界最重要的自由出版地，涉及六四、文化大革命、反右運動、大陸官員貪腐秘辛等在大陸被視為政治敏感的書籍在香港均有銷售。一年一度的香港書展也是不少大陸人必到之處。

不過，香港的自由出版市場近年來正面臨萎縮。香港電台2018年調查發現，包括三聯書店、中華書局、商務印書館等超過一半的香港書店和近30家出版社由中共統治的中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）控制。2015年銅鑼灣書店事件後，政治書籍市場備受衝擊，從出版、印刷，到買賣、運輸等多個環節均面臨壓力。

大陸政府決定繞過香港立法會制定港版「國安法」後，香港出版界的一些獨立書商的心理壓力倍增，擔心某些書籍會觸犯「分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等港版「國安法」規定的四項罪行。

香港《明報》引述獨立書店藝鵠經理連先生表示，文化界要靜觀其變，暫未能判斷賣哪些書違法。他說，「國安法是泰山壓頂，文化出版界如何潛行？可能都要避重就輕。」

民間組織「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘表示，有書店問有關去年「反修例」抗議的攝影集能否帶到書展售賣。他也疑惑書展場內能否售賣劉曉波詩集、「六四」評論集等，他說自3月一直向貿發局查詢，但未獲回覆。

(中時 )