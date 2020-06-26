《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（26）日的國際新聞重點。

【1】 嚴重低估！美CDC坦言：實際確診數恐是現今10倍

雖然全美正準備重啟經濟活動，但新冠疫情反卻加速惡化，24日單日新增確診36,739例，創為2個月以來新高。對於疫情日趨嚴峻，美國疾病管制與預防中心主任芮斐德也於25日坦言，美國實際確診數，恐怕比現在已確認的數量還要高10倍，也就是起碼超過2千萬人確診。

【2】 美參院通過「香港自治法」 盼用制裁阻北京推「港版國安法」

中國全國人大常委會近日將再度開會，外界預期會討論「港版國安法」草案，美國聯邦參議院25日通過《香港自治法案》，法案如能生效，要透過凍結資產、拒發簽證等措施，以回應北京推行港版國安法立法。

【3】 陸暗示：以孟晚舟交換2加拿大人獲釋！杜魯道嚴拒

大陸外交部發言人趙立堅日前表示，加拿大若放了孟晚舟，「有利於解決2位加拿大公民的問題」。對此，加拿大總理杜魯道25日拒斥以孟晚舟交換遭大陸拘押的2加拿大公民的呼籲。他指出，這麼做將立下不良先例，對加拿大造成傷害。

【4】 對付主要敵人 美調動駐德大軍為因應北京對印度與東南亞威脅

美國總統川普決定，將從德國撤出9,500駐軍，已引發歐洲憤怒和廣大爭議。不過，美國國務卿蓬佩奧周四說，華府會削減駐歐美軍，是經過深思熟慮所採取的戰略。而主要的原因之一，在於中國大陸威脅印度與東南亞。

【5】 衛星影像顯示 陸解放軍在印度邊界新建工事

大陸與印度上周在邊界爆發75年來最嚴重的流血衝突，而根據美國太空科技公司Maxar Technologies，在22日拍到的衛星影像顯示，大陸軍隊自5月底起，就在距離兩軍衝突的拉達克地區活動，並且在加拉萬河谷，興建新的防線和陣地。

(中時電子報)