韓國瑜全台支持者組織嚴密，遍布22個縣市，平時參加韓國瑜造勢活動多穿著國旗裝。（讀者提供／林宏聰高雄傳真）

不離不棄！高市議長許崑源墜樓身亡27日將舉行公祭，前市長韓國瑜將率局處首長前往弔唁，據了解，全台22縣市韓家軍、護衛隊私下串聯，當天將穿著白色上衣、陪韓國瑜一起送許崑源最後一程，目前報名人數至少上千人，場面浩大。

6月6日罷韓夜，許崑源墜樓身亡，國民黨在高雄頓失市長、議長，氣氛低迷；許崑源後事由議會協助安排，訂27日上午9時，在高雄市立殯儀館景行廳舉行公祭儀式，韓國瑜與韓市府局處首長們將前往參加。

不願透露身分的韓國瑜護衛隊成員表示，韓去職後，護衛隊、韓家軍成員仍持續聯繫，上周群組中有人說不能讓韓國瑜孤單，建議27日當天一起陪韓參加許崑源公祭，群組內「＋1」訊息馬上炸開來，不到1天時間就有500多人報名。

這名成員指出，後來報名者持續增加，為了不造成殯儀館交通阻塞、場面失焦，經過討論，最後只以幹部為主，約1000多人，大家說好和6月11日在市府辦的告別音樂會一樣，都穿白色上衣，且不能攜帶任何標語、手舉牌，今晚就有人先抵高雄住一晚，明早參加公祭。

由於場面浩大，護衛隊日前先前往殯儀館勘查動線，並已向治喪委員會報備，當天因場地限制，先安排500多人陪韓國瑜奠祭，其他500人另填公祭單、第二批向許崑源致意；護衛隊、韓家軍並自組糾察人員，協助引導動線、維持秩序。

據悉，韓國瑜全台支持者組織嚴密，遍布22個縣市，主要分為護衛隊、韓家軍2大系統，其中護衛隊協助韓參選總統期間、各地造勢維安工作，以退休軍警職占多數，總共約3000多人，而由一般庶民團體、車隊組成的韓家軍，各群組中的總人數約30幾萬人，動員能力不容小覷。

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