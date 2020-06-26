杜力、賈斯汀近日錄台視外景節目《綜藝3國智》，在台灣打拚的兩人受邀擔任「歪果人挑戰賽」的守關魔王，杜力開頭就向在場所有主持人放話：「你們今天超危險，都不能回家！」他直接嗆聲，絲毫不留面子。節目準備了令許多外國朋友聞之色變的皮蛋作為遊戲懲罰，搗成泥狀後，直接抹在臉上，道具一上場，濃郁的味道撲鼻而來，讓所有人都有些受不了。

李易害怕皮蛋特殊味道，在旁頻頻作嘔，最後卻得面對處罰，賈斯汀當執行者忍不住笑說：「我記得曾經一起拍過戲，在裡面他把我打得很慘。」李易一臉慘白，深知自己逃不過，只能無奈微笑，隨後被賈斯汀將皮蛋狠壓在臉上，看到李易的「現世報」這麼快就來，其他人笑到無法自己，賈斯汀一臉滿足表示：「期待我們下一次演戲！」

賈斯汀（左）與李易逗趣互動。（台視提供）

杜力和賈斯汀有幸逃過此劫一臉輕鬆，杜力笑說：「至少你們會吃皮蛋，我們外國人都沒在吃的耶。」李易沒好氣回應：「平常沒有人會一次吃這麼多啦！」

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