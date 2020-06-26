大聯盟7月25日正式開打，不過對於球迷是否能進場，各隊規定都不同，舊金山巨人隊就不開放球迷進場，不過球團也竭盡所能宣傳，將要為季票球迷推出印刷式的「球迷看板」，只要付99美金就能讓自己的臉出現在球場。

巨人隊向季票會員宣布，由於新冠肺炎疫情，因此不開放觀眾進場，不過推出一項新企畫，「即使在家觀看球賽，也能出現在甲骨文球場。」企劃便是只要會員向球團傳送一張自拍，球團就會將人像印出來放置在觀眾席，有如球迷就在場邊觀賽，填補空蕩蕩的球場。

其實「人形看板」這個想法今年最早來中職自樂天桃猿的創意，當時桃猿推出「新10號隊友」企劃，場邊擺放球迷的人形立牌，不僅讓球團多一筆收入，這個創意還吸引到其他贊助商，更躍上國際版面被大幅報導，成為一項新商機。

之後全球各體育賽事都有出現類似創意，澳洲全國橄欖球聯賽、德甲、英冠、澳式足球聯盟等都有人形看板。

當時桃猿推出人形看板一次可有4個人頭圖案，售價5900元並提供8至10字的文字內容，而美職巨人隊則是1人圖像要價99美元(約2920元台幣)，採用防風雨的材質。

(中時 )