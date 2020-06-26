雲林縣環保局成立13人臨時巡查小組與通報平台，對於無人在場的農田祭出插紅旗警示並拍照存證。（周麗蘭攝）

目前正值第一期稻作收成期，雲林縣不少稻農仍習慣就地焚化稻草，今年雲林縣環保局搭配空拍機稽查，已稽查露天燃燒稻草29件，其中3件已被開罰1200元。

雲林縣環保局表示，2017年查獲露天燃燒稻草299件、2018年317件，2019年銳減為99件，今年一期稻作收割迄今，已稽查到29件。

囿於燃燒稻草的農田現場若無行為人將無法開罰，雲林縣環保局成立13人臨時巡查小組與通報平台，並採取插紅旗警示並拍照存證，逐一通知相關人說明。

環保局說，為有效遏止稻草露天燃燒行為，該局也成立空拍攝影隊，輔以制高點網路攝影機、設置縮時攝影等科技稽查。此外，今年度推廣稻草蓆編織，增加稻桿去化的管道，多管齊下改善露天燃燒陋習。

環保局說，高溫燃燒稻草除會造成空汙、影響行車安全，也會破壞表土微生物相，過多稻草灰也會造成土壤酸化或肥力分布不均，農民應將稻草切碎掩埋當作綠肥，或回收稻草再利用。

環保局表示，本縣露天燃燒稻草熱區有崙背鄉、斗六市、二崙鄉、斗南鎮、土庫鎮、林內鄉、莿桐鄉、大埤鄉、西螺鎮、褒忠鄉、東勢鄉、元長鄉、北港鎮等13個鄉鎮市將加強稽查，國道、高鐵沿線也加強巡查。

一名農民表示，政府有推廣把稻草翻耕後水淹作為綠肥的替代方式，加上被抓到會罰，他已經很多年沒燒。

(中時 )