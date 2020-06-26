美國國務院最新公布2020年全球防制人口販運評比結果，我國在全球180多國評比中名列第1級國家。內政部今發布新聞稿表示，我國已經連續11年獲得肯定，展現我國政府與民間密切合作的夥伴關係，今年國家級的「國家人權委員會」組織正式啟動，未來將持續政府、民間組織與國際組織間夥伴關係，擴大交流合作層面，降低人口販運犯罪。

內政部指出，人權保障是我國極力維護的普世價值，蔡英文總統於2007年擔任行政院副院長期間，督導成立「行政院防制人口販運協調會報」，結合民間團體與政府部門的資源，定期召會協調並滾動檢討人口販運議題，奠定我國有效防杜人口販運良好基礎。

內政部表示，行政院在協調會報平台，從去年1月起持續針對人口販運議題研商對策，創新提出「2019-2020新守護行動計畫」，將參與中央部會成員由16個擴增至19個，包括司法院、法務部、外交部、勞動部、行政院農業委員會等機關，以及民間團體，齊心協力一起承擔與共同推展，並深入解決問題，全方位推動防制工作。

我國雖在全球防治人口販運評比名列第1級國家，但該評比報告也提出建議事項，例如我國應加強漁船管理，特別是遠洋漁船；訪談、鑑別及保護漁船上可能受剝削漁工；修改相關政策及立法，以停止對移工收取招聘與服務費用，並在仲介評鑑過程中正式納入民間社會的意見等。

內政部表示，政府都將持續在「行政院防制人口販運協調會報」列管追蹤執行進度；內政部更預定於今年底，進一步研議完成新守護行動計畫2.0版，推升精進防制人口販運作為。

(中時 )