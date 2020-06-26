受累於防疫封鎖措施而導致零售商店暫時關閉，使得運動用品大廠耐吉（Nike）陷入赤字。耐吉25日（周四）上季公布業績，儘管數位銷售躍升，但仍無法填補全球各地關店的收入損失，使該季虧損7.9億美元。

受此打擊，耐吉周四盤後股價重挫逾3％。

身為全球最大運動用品廠商，在3到5月期間，北美、歐洲、拉丁美洲約9成的門市皆關閉。耐吉上季（3到5月）營收衰退38％至63.1億美元，遠遜於華爾街分析師預估的72.6億美元。上季每股虧損0.51美元，分析師原估每股盈餘0.02美元。

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