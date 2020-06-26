40歲趙小僑和大12歲老公劉亮佐結婚3年，對繼子劉子銓視如己出，而她經營youtube頻道「趙小僑女人說」2年多，經營至今已有8萬多人訂閱，趙小僑笑說：「跟真的youtuber比還差遠了，但目前訂閱只差1萬多就突破10萬大關了，到時領到youtube的十萬“訂閱”的獎牌後，我才敢說我是youtuber」。

趙小僑近來努力拼試管嬰兒生小孩，她提到經營頻道動機，只是希望在備孕、生小孩過程中，能和粉絲保持聯繫不間斷，她因此開始學習拍攝、剪接影片，趙小僑在頻道中時常親自回答粉絲問題，經過2年耕耘，影片初期從一支幾千人觀看，到現在平均都有20到30萬的觀看人數。

今年端午節趙小僑為了粉絲學習包粽，特別和恩師兼乾爹的孫德榮（孫總）的媽媽拜師學藝，並將粽子送給粉絲做為答謝。趙小僑受訪時表示：「其實今年的端午節對我們來也是一個特別的日子，因為當天剛好是台北電影節的開幕，子銓演的電影《無聲》又是今年的開幕電影，看完之後內心實在百感交集，我的兒子終於長大了！而且演的非常好喔，也希望到時上映時大家能都去看，因為真的非常好看！」

40歲趙小僑和大12歲老公劉亮佐結婚3年，對繼子劉子銓視如己出。（修毅提供）

趙小僑繼子劉子銓演出電影《無聲》為今年台北電影節開幕電影，她特地出席力挺。（修毅提供）

趙小僑大力為繼子劉子銓演出電影《無聲》宣傳。（修毅提供）

趙小僑特別和恩師兼乾爹的孫德榮（孫總）的媽媽拜師學藝學包粽。（修毅提供）

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