香港電台報導，基本法委員會副主任譚惠珠表示，港區「國安法」草案很有機會在本周末召開的全國人大常委會投票。

譚惠珠今天接受香港電台節目《千禧年代》訪問時表示，人大法工委這幾天在香港收集意見，根據正常程序，北京聽完香港意見後，決定是否修飾或修改草案，再交給人大常委投票。

她表示，有關草案目前不在議程上，能否趕及本周末會議處理，有待到北京後才知道，但估計，屆時就草案投票甚至通過的機會很大。

譚惠珠說，以往列席常委會的港區人大代表通常有4人，上一次人大釋法時則有6人，據她了解，這次會議列席有近10人，基本法委員會委員亦獲邀列席。

她表示，當局在決定是否將有關法例列入《基本法》附件三之前，會在北京開會徵詢基本法委員會意見，考慮的原則是法例是否國防、外交，以及不屬於本港自治範圍的全國性法律，目前已經徵詢個別的基委會委員。

(中時 )