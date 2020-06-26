台灣史上「姦殺魔頭」非彭再興莫屬，他從少年時期就開始姦殺的罪惡人生，以當今社會回看早期年代，彭當年病態般的連續惡行，簡直是不可思議，堪稱是撼動台灣社會的重大刑事案件。

彭再興1989年3月間涉嫌姦殺警員之女，由檢察官與警方帶至石碇文山橋現場模擬犯罪過程。（中時資料照）

民國70年代，台灣每5名遭女性被性侵當中，平均就有1名是12歲以下的女童，令人驚訝的是，彭再興14歲起，就開始性侵、並殺害10歲女童，且連續長達23年陸續犯案，期間累計性侵10幾名女子、姦殺4位少女，在當年法令不周延、又沒有電子腳鐐限制下，讓他一再犯案，成為恐怖的「姦殺魔頭」。

彭再興民國78年1月12日清晨6時許，開車行經北市南港通往深坑的南深路山豬窟時，搭訕一名潘姓女學生，見對方不理會，便將潘女衝撞倒地，再捆綁手腳載往山區，姦殺棄屍。（中時資料照）

民國78年1月12日清晨6時許，彭再興駕駛紅色廂型車，經過北市南港通往深坑的南深路山豬窟時，看見一名就讀基隆海事的潘姓女學生在等公車，假裝問路，潘女不理會，便將潘女衝撞倒地，再捆綁手腳載往山區，姦殺棄屍，潘女家人等不到女兒回家報警，警方到現場勘驗，發現地上有疑似擋風玻璃的碎片，沒想到竟是遭姦殺魔頭下毒手。

2個月後，當地民眾直指1輛紅色廂型車，形跡可疑，警方查出車主是彭再興，發現他有10次強姦前科，但他矢口否認犯案，惟彭再興案發後到修車廠修擋風玻璃，加上深坑區一名被強暴女童指認，彭再興只好俯首認罪。隔天，警方帶彭再興到現場模擬，在新店石碇山區起出了已經腐敗的潘女遺體。

彭再興民國55年14歲就開始犯案，當年那年他邀約國小5年級的陳姓女童上山採桑葉，因為猥褻女童下體疼痛尖叫，彭再興就將人掐死埋屍，女童冤死23年後才真相大白。（中時資料照）

警方懷疑彭再興犯案應該不只一起，經突破心防，彭再興才坦承，民國55年、也就是國中時14歲就開始犯案，那年，他邀約就讀國小5年級的陳姓女童上山採桑葉，因為猥褻女童下體疼痛尖叫，彭再興就將人掐死埋屍，警方後來果然挖出1雙小女孩的塑膠鞋，沈冤23年的陳姓女童姦殺案，終於真相大白。

警方繼續追查這個姦殺魔頭的罪行，彭再興再供出，民國77年12月26日，他用類似手法姦殺了就讀興隆國小4年級的許姓女童，許姓女童的父親是派出所員警，為了找回女兒，每天去廟裡拜拜求神明保佑。許姓女童的阿嬤，因為思孫心切，不幸心臟病發過世，2個月後，找到女童的屍體，卻已化作一堆白骨。

彭再興隨後又供出民國60年12月當兵時，曾姦殺了1名林姓國小女童，總計23年來，他強暴了10多名少女，姦殺4人，令人髮指的罪行震撼當時純樸的社會，雖有10次強暴前科，卻還能一再犯案。民國79年2月，姦殺大魔頭彭再興槍決伏法，政府開始正視婦女遭受家暴、性侵的蹂躪，完成一連串的立法，還給婦女同胞們免於恐懼的明天。

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(中時電子報)