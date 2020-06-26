德州遊騎兵的新球場Globe Life Park。（美聯社資料照）

The new Texas Ranger stadium has all the charm of the worlds largest Home Depot pic.twitter.com/VV18fA985v — Baseball (@baseballminutia) June 24, 2020

德州遊騎兵正為自家的新主場Globe Life Field歡欣鼓舞，本周放出影片慶賀，卻被球迷和網友狠狠取笑了一番。這座球場造價12億美元(約台幣354億)，原本要在今年3月開季啟用，現在必須等到7月復賽之後了。

新球場位於德州阿靈頓，由於外型設計不佳(像個鐵皮屋)而遭到許多嘲笑，美媒揶揄它「像個停機坪」，球迷則形容是「馬路旁的倉庫」「車諾比核電廠」「德州牌烤爐」「世界最大的五金行」「顛倒的烤盤」。

雖然難看的屋頂被奚落得很慘，不過球場內部看起來很舒適，觀眾席可容納4萬人。有德州球迷表示就算外觀像烤爐，起碼有空調不會熱死人。舊球場儘管好看，裡面在夏天時卻像是幾萬人一起吃BBQ。

新球場還沒給球隊用過，就在5月時被出借給學生舉行畢業典禮，預計7月23日才會開打例行賽。德州州長先前支持白宮的復工政策，現在他對於擴大的新冠疫情又開始猶豫，球迷還不確定能否坐進新球場。遊騎兵將由藍斯林(Lance Lynn)擔任開幕戰先發投手。

(中時電子報)