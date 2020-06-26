沈玉琳主持民視新節目《玩命街頭》，上次被「身上有檀香」的潘若迪嚇到精神崩潰，這次因製作單位答應安排「女神楊丞琳」，他來到「指舞春秋足體養生會館」，偽裝成按摩師趁機「吃豆腐」，不僅與女神十指緊扣，還膽大包天偷聞腳底香，沒想到掀開女神臉上毛巾，才發現是王彩樺，他崩潰大叫：「我要吐了！剛剛還聞妳腳底。」甚至頻問為何安排「台灣菜瓜布」，場面既混亂又好笑。

一行人隨即來到王彩樺推薦的豬腳店吃午餐，沈玉琳無奈詢問王彩樺要去哪，她答「要回家」，沒想到他竟荒謬表示要跟她回家，讓正在吃滷肉飯的王彩樺嚇到碗都掉了，還大聲砸在桌上，沈玉琳見狀在店裡大喊：「放尊重一點。」全場客人直往他們方向看。用完餐，王彩樺果真帶沈玉琳參觀自己位於三重的豪宅，沈玉琳不禁感嘆王彩樺的住所社區有如世外桃源，處處皆鳥語花香，「早知道妳住豪宅，當年我就娶妳了」，讓身經百戰的王彩樺嚇到差點說不出話。

沈玉琳（右）、王彩樺大啖美食。（民視提供）

屋內發現王彩樺家中設有許多風水財位，而她也不吝嗇大方分享其中精髓，豪宅內幕不僅如此，還發現她家中有滿山遍野的獎盃和一望無際的獎狀，原來，她一直低調行善，堪稱演藝圈好人好事代表。

(中時 )