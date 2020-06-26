李眉蓁（左）透露同黨立委蔣萬安未來將南下助選，力抗民進黨「農農」吳怡農。（袁庭堯攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁26日上午參觀「2020港都盃全國分級游泳錦標賽」，暢談體育發展理念。網路上盛傳她是「小韓粉」、「李佳芬親戚」，她認為支持同黨候選人很正常，外界「傳的太誇張、非常不妥！」。

對於綠營抨擊李眉蓁是「韓國瑜代理人」、「小韓粉」，網路更盛傳她是「李佳芬親戚」，李眉蓁回擊，國民黨議員支持同黨候選人理所當然，若她是小韓粉，那麼現在支持她的人不就是小小韓粉？李眉蓁認為這些傳言是冠她帽子，非常的不妥。

李眉蓁還說，韓國瑜以前在北農、是她尊重的叔叔，她的父親則是在高農，兩人本來就是朋友，日後還是會請韓國瑜來為她加油，但這幾天先讓韓國瑜休息。

外界質疑李眉蓁若當選可能延續韓國瑜的政策，李眉蓁表示「韓市府好的市政會延續」，但她自己也會提出年輕人、不一樣的市政政策，同時跳脫國民黨同溫層，爭取年輕選票。

外傳對手、民眾黨參選人吳益政可能瓜分「知識藍」選票，國民黨恐淪落到第三名，李眉蓁回應，如果期待中央會有給什麼樣的資源，「不要再做夢了！」。她還是老話一句，「我們自己爭取最實在！」

至於有名嘴指李眉蓁此次參選是志在2024年立委之戰，李眉蓁則說，她努力打一場光明的選戰，以後的規劃目前還沒有想法。

對於對手陳其邁有「農農」吳怡農助陣，李眉蓁強調同黨立委蔣萬安顏值也夠高，目前正接洽中，但目前立院議期要到7月底，有時間就會南下幫忙，強打「安安」牌。

(中時 )