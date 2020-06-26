男男色情按摩店內的擺設雅致，符合同志重質感的特性。（擷取自男男色情按摩店網路專頁／程炳璋台南傳真）

警方逮獲其中一名男按摩師MOMO，在網站上的宣傳照十分健美。。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方破獲男男色情按摩店，帶回一名負責人與兩名按摩師。。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市罕見查獲男男色情按摩店，一家隱身在巷弄民宅內的私人按摩工作室，標榜有10多位肌肉男按摩師，暗地為男客提供口交等半套性服務，蘇姓負責人與兩位男按摩師25日晚間遭警方逮獲，蘇嫌依照妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市興起男同志性交易市場，一家沒有招牌的私人按摩室，在網路上宣傳有10多位體格精壯的男按摩師，為男客進行半套性服務，網站上還有男按摩師的照片與簡介，供男客指定預約，價格每小時1600元、1個半小時2000元與2小時2200元，打動不少男同志前往光顧，事後還在網站下留言好評。

警方接獲民眾檢舉，私下先找男生前往「熟悉環境」，發現果然是男男性交易店，25日晚間突擊這家隱身在中西區巷弄民宅2樓的男同志色情按摩店。

警方逮獲32歲蘇姓負責人、30歲王姓按摩師、31歲林姓按摩師與1名男客。蘇男與王男、林男3人體格、外表俱佳，男客外型較為柔弱。

警方在店內查獲漱口水等性交易證物，蘇嫌供詞反覆，先承認經營色情按摩又否認，遭依照妨害風化罪嫌移送台南地檢署，兩名按摩師與客人皆承認性交易，依社維法裁罰後離去。

台南市警方近年來首次破獲男男半套色情按摩店，台南市同志性交易市場浮上檯面，揭露同志性需求管道不為人知的一面。

(中時 )