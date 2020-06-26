台北市私立育達高職增設國中2班、國小3班，因應新學制也改名「普林思頓」，109學年度也就是今年8月1日起開招國中小生。

台北市教育局表示，去年台北市私立育達高職提出增設國中部及國小部，自109學年度招生，招收國中2班，國小3班，因應新學制改名申請，新名稱「普林思頓高級中等學校」，教育局15日已發函公告更名。

教育局指出，尊重校方決定的新名字，而改名後，原已入學的學生受教權及課程等均不受影響，109學年度也就是今年8月1日起，開招國中小生，訊息應會提前公告。

育達高職原為會計補習學校，後規模漸增，民國42年改為「育達初級商業職業學校」；60年配合政府延長9年義務教育，停辦初商，校名改為「台北市私立育達高級商業職業學校」。

民國89年，育達增設綜合高中部；108年進行「群科整併」，形成餐飲管理科、國際觀光事業科、時尚造型科、表演藝術科、商業經營科、多媒體設計科等6大群科。

育達不少校友也頗有來頭，包含演員廖家儀、金鐘視后柯淑勤等。

(中時電子報)