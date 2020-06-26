當新冠肺炎疫情肆虐全球，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）就因為被直擊嗨玩水上摩托車，不把疫情當作一回事，遭到外界痛批，然後又輕忽病情不肯戴上口罩。而波索納洛在稍早的直播則是透露，自己可能感染上了新冠肺炎，打算再做第3次篩檢。

綜合外媒報導，巴西總統波索納洛稍早自曝可能染上新冠肺炎，不過他在數周前曾做過2次病毒篩檢，結果都呈現陰性反應，現在打算再做第3次篩檢。事實上，波索納洛曾向法院要求不要公布自己的檢查報告，此舉也讓外界對於他是否真的健康出現疑慮。

新冠肺炎疫情爆發至今，巴西是全球第二嚴重的國家，確診人數突破120萬人，而身為國家的領導人，波索納洛曾被直擊和友人大玩水上摩托車，當時甚至還說：「將有70%的人感染這種病毒。又沒有什麼可做的了，都瘋了。」完全不像國家領導者會說出的話。

不僅如此，正當疫情持續延燒之際，波索納洛出席公眾活動也不肯戴上口罩，日前巴西聯邦法官波瑞利（Renato Borelli）也下令，波索納洛在首都巴西利亞以及周遭聯邦區的公開場所時必須戴上口罩，否則一天將會罰款1萬元。

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(中時電子報)