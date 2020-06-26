端午連假中南部湧現出遊人潮，國道5號昨出現大量車潮塞爆，有駕駛反應從板橋開到宜蘭就花了四小時。但交通部長林佳龍昨天視察高公局，受訪時竟回應說「聰明的用路人能趨吉避凶」，引爆網友怒火。對此，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書諷刺林佳龍。

原來，昨天端午連假第一天，碰上疫情逐漸趨緩，在家悶太久的民眾，藉連假出門遊玩，導致國道5號連塞36小時，林佳龍昨視察高速公路局行控中心表示，「要大家不要在尖峰時間在特定的路段，自己要去塞，選擇對的時間出門，做一個聰明的用路人，能夠趨吉避凶」。

此話一出，不但引起PTT網友痛批「毫無建設性的幹話、有問題就先怪民眾」，國民黨也表示，交通部此次疏導措施明顯不足，林佳龍部長態度更是傲慢輕浮，竟然將責任推卸給民眾，堪稱史上最失職交通部長。要林佳龍應儘速亡羊補牢，絕不能讓民眾收假再度面對塞車潮。

徐巧芯昨(25日)也在臉書發文痛批，「部長對不起，我不是聰明的用路人，還不懂得趨吉避凶」。

(中時電子報)