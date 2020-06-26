拜全球燃料需求持續恢復所賜，油價26日（周五）延續前一日漲勢，市場樂觀氣氛壓過美國病毒確診飆升以及美國原油產能可能再起的疑慮。

西德州中級原油期價上漲0.42美元或1.1％至每桶39.14美元。布蘭特原油期價走揚1.1％或0.47美元至每桶41.52美元，兩項原油指標本周周線預料小幅下滑。

CMC Markets首席市場策略師Michael McCarthy表示，雖然說疫情升溫的擔憂猶存，整體而言，商品市場對於全球復甦抱持正向看法。

(工商 )