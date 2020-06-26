釣魚台主權爭議再起，日前引據明朝古籍《順風相送》記載釣魚台列嶼，以證明釣魚台屬中華民國的國民黨立委陳以信，在臉書連發兩文，批判政府從上到下的應對根本荒腔走板！蔡總統不敢登上彭佳嶼向國際宣示主權，駐日代表謝長廷不敢向日本提出抗議，外交部、海巡署、漁業署沒有強力作為，執政黨立委紛紛噤聲避談，甚至公開唱反調扯後腿。

陳以信質疑蔡總統的釣魚台立場軟弱，別說比不上前總統馬英九，竟然連前總統陳水扁都遠遠比不上。

他說，2015年前總統李登輝訪問日本，公開演講時竟說釣魚台是日本的，傳回台灣舉國譁然，國際輿論上造成重大負面影響。當時的馬英九總統特別向美國華府媒體投書，舉出歷史、地理、地質、國際法與國際條約等各項證據，充分證明釣魚台自古就是台灣一部分，主權屬於中華民國的！

當時中華民國總統親自在國際投書說明，對於澄清釣魚台主權爭議具有重要效果。如今總統不敢去彭佳嶼，不敢要謝長廷去抗議，會不會連寫篇投書向國際宣示釣魚台主權都不敢呢？

陳以信也說，他引據最早記載釣魚台列嶼的古籍、收藏英國牛津大學的明朝古籍《順風相送》，證明釣魚台早在明朝就被漢人命名及使用，印證釣魚台是中華民國的；沒想到民進黨立委何志偉委員卻說「古書是古董，法律性不到位」，雖然何是老朋友，但其言差矣。

陳以信說，國際法是近代的事情，許多領土上的爭議，必須回朔歷史證據來找支撐，尤其是關於命名、管理、使用的歷史紀錄，都是證明過去主權行使的重要依據。例如最近的南海主權爭議，越南也是找遍歷史證據，希望證明歷史上越南曾對西沙群島行使主權，國際法上其他案例還有很多。

他說，大家可能不知道，日本從1895年起對釣魚台的主權宣稱，是來自國際法上「無主物之先占」，因此證明日本佔領釣魚台之前，釣魚台並非「無主物」就成為論證的關鍵所在。這更說明為何明朝古書記載「釣魚嶼」，會成為對抗日本無主論述的重要依據之一。其實何委員的誤解，正好說明釣魚台主權知識教育的重要性，政府應該藉此機會好好教育台灣新一代年輕人，告訴他們為什麼釣魚台是我們的？蔡總統身為國家元首，對此應有重要責任！

「釣魚台主權教育不能等，台日重啟協商處理爭議。」陳以信強調，回頭來談的爭議處理，畢竟台日已經簽署《台日漁業協議》，其中保留雙方主權爭議，確保雙方漁權利益，已是台日兩國所能達成極大成就。面對當前爭議再起，政府應該盡力回到協議框架，利用協議中的雙邊對話機制，回到談判桌上解決問題。尤其今年因為定期協商停開，我國漁船在八重山以南台日協議海域內，已經五度遭到日本公務船警告驅離，證明漁業協商必須盡快重啟，並進而完成八重山以南第二階段協議，才會是台日雙邊唯一雙贏之道。

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(中時 )