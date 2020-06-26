擁有E奶火辣身材的名媛胡嘉嘉（本名：胡嘉韻）今(26日)驚傳酒後猝逝，享年41歲，過去是話題女王的她，緋聞對象包含中信大少辜仲諒、整形名醫李進良、男星陳俊生等，還曾傳出她為夏姿小開王子豪自殘，而她過去贊助100多萬幫韓國男神李準基辦活動，還親自穿爆乳禮服替李準基主持記者會，成為焦點。

育有1女的胡嘉嘉早年常傳和富豪約會，除了辜仲諒、陳俊生、李進良、王子豪等，連太電集團前董事長孫道存也曾和她傳緋聞。2009年她爆出和王子豪密戀一個月，還爆為男方割手自殘，但胡嘉嘉否認，強調約會常做的事就是聚餐，但她從未跟王子豪吃飯，澄清：「他絕對不會是我的菜」，還傳出她為此打給王子豪的妻子王加佳。

同年韓星李準基來台辦活動，因主辦單位負責人失聯，韓方抵台後才知道被騙，咬牙苦吞場租費等收入，當時傳出從事公關企劃的胡嘉嘉拿出5萬5千美元（約162萬台幣）贊助，之後她還以一襲黑色爆乳裝現身李準基記者會引起關注。

2013年一名音樂人阿丹控訴在和胡嘉嘉交往期間被騙，他指控胡嘉嘉藉口美國有個哥哥財務出狀況，他伸出援手結果落得自己沒錢，胡嘉嘉還稱要阿丹幫忙賣手機，結果給了五萬卻沒拿到貨，引來男方怒告詐欺，胡嘉嘉則怒駁斥整件事都是阿丹炒作，強調都是子虛烏有。

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