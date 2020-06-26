李眉蓁強調，高雄有世運主場館、左營訓練中心，擁有優良的場館，可惜在辦完2009年世運後，幾乎無重大賽事。（袁庭堯攝）

「2020港都盃全國分級游泳錦標賽」在高雄國際游泳池舉辦。（袁庭堯攝）

李眉蓁（右）與體育界人士會談，強調未來會爭取增加運發局的業務費及選手長期補助。（袁庭堯攝）

備賽小選手熱情招呼。（袁庭堯攝）

李眉蓁（左）認為各參選人著眼於體育發展是好事，未來會與運動界專業人士討論，看怎麼規劃對選手更好。（袁庭堯攝）

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁26日上午參觀「2020港都盃全國分級游泳錦標賽」，暢談體育發展理念。李眉蓁承諾未來會爭取增加運發局業務費及選手長期補助，同時喊話2025世大運、2030亞運在高雄。

「2020港都盃全國分級游泳錦標賽」在高雄國際游泳池舉辦，李眉蓁在同黨不分區立委吳怡玎陪同下，與體育界人士見面。

對於高市體育發展，李眉蓁強調，高雄有世運主場館、左營訓練中心，擁有優良的場館，可惜在辦完2009年世運後，幾乎無重大賽事。反觀台北市先前主辦2017世大運，成功讓世界看見台北。未來她若當選，將會爭取2025世大運、2030亞運在高雄舉辦，提升高雄的能見度。

此外，高市體育處升格為運動發展局後，總經費卻未增加，失去升格意義，未來會爭取增加運發局的業務費及選手長期補助。

針對對手陳其邁拋出的廣設運動中心、市府補助校園夜間照明經費的政見，李眉蓁認為多爭取是好事，未來會與運動界專業人士討論，看怎麼規劃對選手更好。若市府財政允許，她一定會全力爭取。

(中時 )