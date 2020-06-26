曾任台中市副市長的台北市副市長蔡炳坤，是否代表民眾黨參選下屆台中市長？蔡炳坤雖表示，「目前言之過早」，但並未否認參選的可能性。（盧金足攝）

曾擔任台中市副市長的台北市副市長蔡炳坤，近來頻頻到台中市與基層搏感情，是否為布局民眾黨下屆台中市長選舉？蔡炳坤雖表示，「目前言之過早」，但並未否認參選的可能性，他強調，民眾黨在下屆議員選舉一定會遍地開花，市長選舉民眾也不會缺席。

對此，國民黨台中市黨部主委林敏霖說，力挺市長盧秀燕連任全力以赴，民進黨台中市黨部主委李天生強調，民眾黨若派出人選，對選情有一定的影響，民進黨要贏回台中市執政權，嚴陣以待。

蔡炳坤指出，民眾黨不分區立委的政黨票，台中市是僅次新竹，為全台第二高，近來已與市議員陳廷秀等人服務處開始合作，台北市長、民眾黨主席柯文哲對將「台北經驗」在台中實現的理念，獲很多基層認同，得到很多民眾的支持，尤其是在立委選舉，不分區立委能夠進入，民眾黨感謝台中人的支持，也要回饋地方。

民眾黨深耕台中市，對台中市熟諳的蔡炳坤帶頭衝，他說，目前由不分區立委高虹安負責中彰投地區，提供地方需要、各種相關服務，會陸續與各個區域理念相同的議員、里長等成立聯合服務處，希望將民眾期許，透過民代的服務處來提供最直接、最貼心的服務。

蔡炳坤說，民眾黨要與地方結合，期待下屆的議員的選舉等等，能有更多有志之士一起來參與，為台灣創造更好的一個環境，台中市對民眾黨的支持高，這屆立委選舉，民眾在全台政黨票獲得158萬票，各區都在12、13％的得票數，其中，台中市得票更高居全台第二高，顯示台中對民眾黨的支持。

蔡炳坤強調，台北市長柯文哲作為民眾黨主席，特別關注中部地區的發展，尤其是中彰投是一個對他們來講，很重要的是台灣發展的中心地帶，柯常提到「我一定要為台中市的市民、中、彰投的市民、中部民眾能夠提供更多的服務，來回饋地方的支持」。

民眾黨在台中市各區已經找到下屆議員適當人選？準備招兵買馬？蔡炳坤指出，這屆立委台中市有三人代表民眾黨參選，累積一些民眾的支持，現階段要呼應台中市民對民眾黨的期待，展開各個區域及理念相同的人選結合，在下屆市議員選舉，推出民眾黨的人選，對民眾來講，除了國民黨、民進黨之外，有第三個「白色力量」的選擇。

蔡炳坤、高虹安是否正布局下屆台中市長？兩人都未否認，但也未正面回應，蔡炳坤表示，不管誰未來代表民眾黨參選，對民眾來講，現階段重點是建立基層人脈，未來台中市各選區都推出人選，累積人脈最重要。

「將來在縣市長的選舉，不只是台中市，各個地方都一樣，台灣民眾黨是不會缺席的」，蔡炳坤強調，未來評估誰最適合，目前並沒有特別規畫誰來參選市長，因為現在說誰要選市長並不務實，要先深耕地方獲認同，累積的能量才足以擔當參選重任，不是說要誰來選市長，重要的是我們能為地方做些什麼，才是我們要思考的問題。

蔡炳坤直言，希望台北市的市政經驗，能在台灣的各個地方實踐，台北作為一個首都，相對在施政上是成熟的，他曾當過台中市副市長，希望台北市政府有機會到台中交流，實踐更多的建設心得，對台中市的發展來講，應該會有相當正面的效果。

(中時 )