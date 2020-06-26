新北市永和警分局為將噪音車趕出馬路，除常態取締作為外，於25日深夜聯合新北市環保局，針對噪音車輛經常出入的時段、路段設置稽查點。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為將噪音車趕出馬路，除常態取締作為外，於25日深夜聯合新北市環保局，針對噪音車輛經常出入的時段、路段設置稽查點。（永和警分局提供）

新北市永和警分局為將噪音車趕出馬路，除常態取締作為外，於25日深夜聯合新北市環保局，針對噪音車輛經常出入的時段、路段設置稽查點，除結合防制危險駕車、酒後駕車、取締無照駕駛等勤務執法外，並針對有飆車、無照駕駛行為者均當場實施扣車。

深夜所引起的環境噪音問題係新北市民調中最為民眾厭惡，尤以改裝排氣管致噪音車輛為首，網路上只要有民眾PO出噪音車議題，接連的一定就是罵聲不絕，顯見噪音車遭痛恨的程度。永和警方統計本次攔查汽（機）車數計320輛，其中25輛機車使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格之排氣管，當場由環保局製作紀錄依法辦理。

另針對改裝車燈、排氣管未裝置防燙蓋等改裝行為、無照駕駛等，分別依違反道路交通管理處罰條例第16條、18條、21條舉發計12件；統計109年1至6月永和地區稽查機車使用未經主管機關檢驗合格之排氣管通報予環保局達1000餘件。

永和警強調，警方對於改裝車輛之處理原則和態度是「抓吵不抓改」，一般的改裝行為均會從寬認定，但只要是駕駛噪音擾人的改裝車輛上路，一定會針對所有的違規改（加）裝項目，如車燈、喇叭、引擎及車身等一一核對並逐項開單舉發。

配合暑假將屆，青少年交通安全也為暑期青春專案的重點工作，除加強取締遏止青少年危險駕車及無照駕駛外，為避免未成年人被開單告發後仍持續駕駛影響用路人安全，警方於查獲符合禁駛條件者均當場扣車代保管，並依處罰條例第21條第5項車輛所有人允許無照之違規駕駛人駕駛其車輛之規定，補開車主新臺幣6000至1萬2000元之罰單並記該車違規紀錄一次；統計2020年6月迄今已扣車33部。

此外，為打造新北科技防衛城，新北市這幾年陸續在交通工作範疇導入多項科技執法措施，如板橋車站違停偵測系統及林口交流道違規偵測系統等；日前於台64快速道路試辦噪音分貝計結合車牌辨識系統實施車輛噪音偵測，成效良好，目前環保局將擴大辦理，擇市內50處常遭檢舉噪音車之路口（段）以噪音分貝計結合車牌辨識系統實施車輛噪音偵測，偵測不符規定者均將資料直接上傳環保局開罰，刻正辦理招標作業中，預計下半年度即可正式實施；呼籲有炸街嗜好的車主切勿心存僥倖，除了引來路人厭惡的指指點點外，未來還將到處碰壁吃上罰單。

(中時 )