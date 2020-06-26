林翁駕駛的淺色自小客車後座車門撞凹了。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市世賢路二段台中榮總嘉義分院前的路口，26日短短半小時內發生1起車禍，都是左轉車與直行車擦撞，其中1起是51歲吳姓中年男子與77歲林姓老翁擦撞後，又衝撞中央分隔島，車頭全毀，2人都受傷直接送嘉榮醫院急救。

警方初步了解，今天上午9時許，吳姓男子開深色自小客車在世賢路二段嘉榮醫院前，由西向東直行，林姓老翁開淺色自小客車由東向西欲左轉，2車疑似因互相閃避不及而擦撞，淺色自小客車的後座側被撞凹，肇事原因警方調查釐清中。

嘉義市消防局獲報，派遣湖內分隊救護車趕到現場搶救，吳男及林翁2人已自行脫困，林翁 驚魂未定，手右腕疼痛，吳男因駕駛座氣囊爆開而胸腹疼痛、右手臂擦傷，救護人員為他們清洗傷口、包紮止血，即送往台中榮民總醫院嘉義分院診療。

消防人員結束勤務後，才出嘉榮醫院目睹同一地點又發生2車擦撞的事故，立即下車詢問有沒有需要救護，幸無人受傷，警方則接連處理1起車禍，2件發生擦撞的經過相似。

(中時 )