端午連假首日國道塞爆，再加上交通部長林佳龍「聰明用路人」一席話，遭開車族罵翻！對此，林佳龍今(26)日表示回應了。他表示，「做個聰明用路人」的說法，並非要歸責任何人，已要求高公局必須每六小時發布一次即時路況供國人參考，也會善用各種疏運手段，並且24小時監控、調整措施。

林佳龍指出，昨天是端午節連假第一天，依據高公局的統計，昨日高速公路交通量達122.9百萬車公里，其中南下車流達69.5百萬車公里、北上車流達53.3；國道5號的南下車流為2.1百萬車公里，均為歷年端午節之最，車流量直逼春節與清明節連假。

他強調，「做個聰明用路人」的說法，並非要歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部份，也願意修正說法。

對於外界有指稱高公局預測失準，以即沒有即時因應一事，林佳龍說，高速公路局的行控中心都是三班制24小時運作，他肯定基層同仁的辛勞，也希望大家可以支持交通單位各項疏導措施。

(中時電子報)