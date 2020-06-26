八仙樂園曾是北部大型的水上樂園之一，每到夏天總是人潮很多，但在2015年6月27日晚間，不幸發生了一起嚴重爆炸案，不僅帶走了15條人命，也造成499人嚴重燒傷，這場意外不但無法抹去死傷者永久的痛，更成為台灣人民最痛心的一晚。

《中時電子報》這次邀請到八仙倖存者蔣欣宸，擁有天使臉孔的她，四肢卻被烈火大面積燒傷，就如同老嫗般粗糙且立體的傷疤紋路，極度反差模樣令人心疼，也因這場意外從此改變了她往後人生。回憶起事發狀況，餘悸猶存的她說，那天根本就像碰到戰爭一樣，大火瞬間蔓延，當時她第一反應，就是先把臉遮住，腦海中想到的是會不會就這樣被活活燒死，念頭閃完，火就這樣剛好熄了，沒想到大火足足在她身上燒了40秒。

八仙塵爆傷友蔣欣宸40秒遭火紋身 （照片/邱子軒 拍攝）

想說送進醫院就能解脫一切的蔣欣宸，表示自己進手術室時，醫師立馬幫她做筋膜切割術，在四肢上劃了16刀散熱，讓肌肉不會被悶熟。殊不知後續的無數次植皮與換藥才是地獄，讓她最無法忍受的是，醒著換藥及復健，那種痛不欲生的感覺，比被燒傷時還要痛好幾倍。曾痛到想放棄治療的蔣欣宸，因為有著龐大家族的鼓勵與男友不離不棄的陪伴，從事發後到漫長復健，一路以來的陪伴莫過於媽媽與男友，也因這個緣故，讓她願意為了心愛的人重新振作起來。她也坦言，當時因為身上醜陋傷痕，直接當面與男友提分手，蔣欣宸認為，與其被拋棄不如自己先提，但男友卻跟她說：「妳還是妳，在我眼中妳還是一樣漂亮，就只是受傷而已，我相信妳會越來越好的！」就是這句話，讓蔣欣宸覺得自己找到對的人。

火海人魚蔣欣宸勇敢面對傷疤（照片/Devin Tai拍攝）

火海人魚蔣欣宸勇敢面對傷疤（照片/Devin Tai拍攝）

勇敢的她對於漫長復健之路，依然堅持不放棄，她坦言當初看到身上紋路時，覺得自己像個怪物非常的醜陋又噁心，走在路上也怕外人用異樣眼光看她，這也不得不讓她產生嚴重自卑感。隨著時間過去，她也逐漸釋懷。身為傷友的她，以樂觀、正向的想法，告訴其他傷友「每個燒燙傷紋路都不一樣，這些疤痕會陪伴你到老，所以就把它當成身上獨有的印記就好了。」

(中時電子報)