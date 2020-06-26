新竹都城隍廟因美食區設備老舊，攤商們決定重新整修，因工程延宕，預計最快7月中完工。（邱立雅攝）

新竹都城隍廟因美食區設備老舊，攤商們決定重新整修屋頂，並且加強排油煙管及照明設備，原定工期約1個多月趕在端午節前完工，但因天氣等因素延宕，預計最快7月中完工。整修雖與疫情無關，但近2個月沒有收入，攤商們都等不及重新開業。

城隍廟口美食區20年來無大幅整修，除了屋頂漏水，也需改善排煙設備等，去年攤商們討論與協商整修事宜終於達成共識，趁著今年閏4月期間開工，並希望趕在端午節連假前完工，未料卻因天氣等因素延宕，重新開幕期程只能往後移

「兩個月沒收入損失可大了。」城隍廟口小吃攤商管理委員會主委柳宗禮指出，由於修繕改建費用全為攤商自掏腰包，目前工程費用已追加到600多萬，眼看工程還未結束，恐還要再添一筆。

工程期間民眾若要前往參拜並不受影響，但部分出入口將封閉，在北門街與東門街有設置安全通道。目前城隍廟美食區工程接下來將做配電與裝潢，預計還要兩周的工作天才能完工。柳宗禮表示，自己只要去監督工程進度時，都一定會跟城隍爺說說話，祈求工程平安順利、早日完工。

(中時 )